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Андрей Ярмоленко: в Европе молодые игроки не боятся играть в футбол

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал об отличии европейских молодых игроков от сверстников на Украине.

"Мне кажется, главное отличие наших молодых игроков от молодых игроков в Европе в том, что и в тренировочном процессе, и в играх они не боятся играть в футбол.

У нас молодые игроки, выйдя на поле, в основном просто подыгрывают старшим, чтобы никто на них не накричал. Там же ребята наоборот стараются показывать весь свой арсенал возможностей, за которые их и взяли в команду. И скажу вам на будущее – не бойтесь играть в футбол, получайте от этого удовольствие, с кем бы и где бы вы ни играли.

В "Боруссии" молодой игрок может подшутить над старшим, и это воспримется нормально, и все посмеются, но у нас немножко другой менталитет, и если у нас молодой игрок подшутит над старшим, то, я думаю, вы сами знаете, что может быть", - передает слова Ярмоленко официальный сайт киевского "Динамо".
Теги: Ярмоленко Боруссия Д
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