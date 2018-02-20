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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Ярмоленко: в Европе молодые игроки не боятся играть в футбол
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал об отличии европейских молодых игроков от сверстников на Украине.
"Мне кажется, главное отличие наших молодых игроков от молодых игроков в Европе в том, что и в тренировочном процессе, и в играх они не боятся играть в футбол.
У нас молодые игроки, выйдя на поле, в основном просто подыгрывают старшим, чтобы никто на них не накричал. Там же ребята наоборот стараются показывать весь свой арсенал возможностей, за которые их и взяли в команду. И скажу вам на будущее – не бойтесь играть в футбол, получайте от этого удовольствие, с кем бы и где бы вы ни играли.
В "Боруссии" молодой игрок может подшутить над старшим, и это воспримется нормально, и все посмеются, но у нас немножко другой менталитет, и если у нас молодой игрок подшутит над старшим, то, я думаю, вы сами знаете, что может быть", - передает слова Ярмоленко официальный сайт киевского "Динамо".
"Мне кажется, главное отличие наших молодых игроков от молодых игроков в Европе в том, что и в тренировочном процессе, и в играх они не боятся играть в футбол.
У нас молодые игроки, выйдя на поле, в основном просто подыгрывают старшим, чтобы никто на них не накричал. Там же ребята наоборот стараются показывать весь свой арсенал возможностей, за которые их и взяли в команду. И скажу вам на будущее – не бойтесь играть в футбол, получайте от этого удовольствие, с кем бы и где бы вы ни играли.
В "Боруссии" молодой игрок может подшутить над старшим, и это воспримется нормально, и все посмеются, но у нас немножко другой менталитет, и если у нас молодой игрок подшутит над старшим, то, я думаю, вы сами знаете, что может быть", - передает слова Ярмоленко официальный сайт киевского "Динамо".
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