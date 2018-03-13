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Анатолий Воробьев: случай с Саввиди напоминает лихие 90-ые

Бывший генеральный секретарь исполкома РФС Анатолий Воробьев прокомментировал скандал в греческом футболе.

На матче АЕК и ПАОК российский владелец последнего клуба Иван Саввиди, возмутившись офсайдом Маурисио, вышел на поле с огнестрельным оружием. Встреча была прервана, а ФИФА собирается отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях.

"Международная федерация должна принимать необходимые меры для обеспечения безопасности проведения соревнований. Конечно, это в любом случае большие имиджевые потери для греческого футбола, но есть определенные кодексы, регламенты, в которых прописано, какие наказания за какие футбольные и околофутбольные правонарушения принимаются. Если ФИФА, проанализировав эту ситуацию, примет решение отстранить Грецию от международных состязаний, думаю, во-первых, это будет носить временный характер, а, во-вторых, станет назидательным уроком. С вандализмом и насилием необходимо бороться. Ну а какие санкции принимать, ФИФА виднее. — Были когда-либо такие прецеденты? Наверное, горячие турецкие, греческие болельщики неоднократно устраивали какие-нибудь перфомансы. Но чтобы руководитель клуба, да еще и с некими муляжами или же с настоящей кобурой, из которой торчит оружие, выходил на поле и кому-то угрожал, пожалуй, на моей памяти такого не было. Это напоминает лихие 90-ые, как сейчас любят говорить", - цитирует Воробьева "Спорт день за днем".
Теги: Воробьев Саввиди
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