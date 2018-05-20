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Дуглас Коста выложил в инстаграм надгробие с именем Лоренцо Инсинье

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Бразилии Дуглас Коста опубликовал фото, на котором фанаты клуба несут картонный надгробный камень с именем нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье.

"Мы по-настоящему возмущены постыдным и оскорбительным отношением некоторых футболистов "Ювентуса".

Это жест, который оскорбляет достоинство неаполитанца Инсинье. Это неприемлемо", — говорится в сообщении руководства "Наполи", которых возмутило подобное неуважение в сторону их игрока.



"Газета.ру"
Теги: Наполи Ювентус
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