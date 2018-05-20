Дуглас Коста выложил в инстаграм надгробие с именем Лоренцо Инсинье

Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus oggi. Gesti gravi che offendono la dignit? di un popolo e di un napoletano come Insigne. E’ inaccettabile #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HDvTHJWNDF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 19, 2018

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Бразилии Дуглас Коста опубликовал фото, на котором фанаты клуба несут картонный надгробный камень с именем нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье."Мы по-настоящему возмущены постыдным и оскорбительным отношением некоторых футболистов "Ювентуса".Это жест, который оскорбляет достоинство неаполитанца Инсинье. Это неприемлемо", — говорится в сообщении руководства "Наполи", которых возмутило подобное неуважение в сторону их игрока.