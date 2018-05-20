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"Спарта" Адвоката вылетела из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов

Роттердамская "Спарта" под руководством Дика Адвоката вылетела из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов.

Подопечные экс-тренера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России проиграли "Эммену" со счетом 1:3 в ответном матче плей-офф Эредивизии. Первый матч завершился нулевой ничьей.

Адвокат стал наставником "Спарты" в 2017 году. 70-летний специалист один из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".

"Газета.ру"
Теги: Спарта Адвокат
Сегодня, 21:26
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8
(1)
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь можно и в Питер, возрождать топ-клуб Европы


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: xxxxx
Шикарный вариант для зени.
Хоть бы взяли.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Батька
Вперёд зенит в пердив)

Да были там. С 93-го по 95-й. Не так там и интересно, да и не место Зениту там.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (5)

Вперёд зенит в пердив)))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
70-летний специалист один из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".


Ну, сказали же, что нет. Какую-то Газету.ру тут публикуют.

А Дик явно не может остановиться. Вот засосало-то.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Шикарный вариант для зени.
Хоть бы взяли.


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Гинер, продай клуб Ромке!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:46) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит он вытянет.Он в питере в своей тарелке и все там знает)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (3)

вперед в зенит большой дик
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
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