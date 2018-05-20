"Спарта" Адвоката вылетела из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов

Роттердамская "Спарта" под руководством Дика Адвоката вылетела из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов.Подопечные экс-тренера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России проиграли "Эммену" со счетом 1:3 в ответном матче плей-офф Эредивизии. Первый матч завершился нулевой ничьей.Адвокат стал наставником "Спарты" в 2017 году. 70-летний специалист один из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".