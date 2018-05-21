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Джастин Клюйверт заинтересовал "Рому"

Нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт может продолжить карьеру в Италии.

По информации France Football, после сорвавшегося трансфера Клюйверта в "Тоттенхэм" им заинтересовалась "Рома".

Стороны уже приступили к переговорам по 19-летнему голландцу.
Теги: Клюйверт Рома Аякс
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