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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Джастин Клюйверт заинтересовал "Рому"
Нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт может продолжить карьеру в Италии.
По информации France Football, после сорвавшегося трансфера Клюйверта в "Тоттенхэм" им заинтересовалась "Рома".
Стороны уже приступили к переговорам по 19-летнему голландцу.
По информации France Football, после сорвавшегося трансфера Клюйверта в "Тоттенхэм" им заинтересовалась "Рома".
Стороны уже приступили к переговорам по 19-летнему голландцу.
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