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Судьба Антонио Конте в "Челси" решится в течение ближайших дней

По информации итальянского издания Premium Sport, "Челси" отправит в отставку главного тренера Антонио Конте.

Об увольнении итальянца будет объявлено в течение суток.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и в первом же сезоне привел команду к чемпионству в АПЛ. В минувшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии, но не смогли выйти в Лигу чемпионов.
Теги: Конте Челси
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