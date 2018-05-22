Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4011
|КБ-Гостевая
|26594
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119276
|Зенит
|104501
|Курилка
|1511
|Баги сайта и форума
|548
|Mузыка
|5709
|Отдых в Крыму.
|172
Новости партнеров
Лента новостей:
11:11
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Гамшик может перейти в клуб китайской Суперлиги
Ричард Гамшик, отец полузащитника "Наполи" Марека Гамшика, оценил вероятность перехода его сына в один из клубов китайской Суперлиги.
"Их интерес очень серьёзен, но переговоры непросты. В течение последних трёх лет Марек отказывался уходить и был сосредоточен на завоевании скудетто с "Наполи", но это снова не сработало. Сейчас проблема заключается в том, что главное трансферное окно в Китае откроется только зимой. Поэтому основной вопрос – когда он уедет туда. У китайских клубов есть лимит на легионеров, но у Марека есть действующий контракт с "Наполи", рассчитанный ещё на три года, так что всё зависит от клубов. Сейчас я бы оценил вероятность его переезда в Китай как 60 на 40", — цитирует Ричарда Гамшика Pravda.sk.
"Их интерес очень серьёзен, но переговоры непросты. В течение последних трёх лет Марек отказывался уходить и был сосредоточен на завоевании скудетто с "Наполи", но это снова не сработало. Сейчас проблема заключается в том, что главное трансферное окно в Китае откроется только зимой. Поэтому основной вопрос – когда он уедет туда. У китайских клубов есть лимит на легионеров, но у Марека есть действующий контракт с "Наполи", рассчитанный ещё на три года, так что всё зависит от клубов. Сейчас я бы оценил вероятность его переезда в Китай как 60 на 40", — цитирует Ричарда Гамшика Pravda.sk.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.