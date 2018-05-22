Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4011
КБ-Гостевая 26594
Ситуация на юго-востоке Украины 119276
Зенит 104501
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Гамшик может перейти в клуб китайской Суперлиги

Ричард Гамшик, отец полузащитника "Наполи" Марека Гамшика, оценил вероятность перехода его сына в один из клубов китайской Суперлиги.

"Их интерес очень серьёзен, но переговоры непросты. В течение последних трёх лет Марек отказывался уходить и был сосредоточен на завоевании скудетто с "Наполи", но это снова не сработало. Сейчас проблема заключается в том, что главное трансферное окно в Китае откроется только зимой. Поэтому основной вопрос – когда он уедет туда. У китайских клубов есть лимит на легионеров, но у Марека есть действующий контракт с "Наполи", рассчитанный ещё на три года, так что всё зависит от клубов. Сейчас я бы оценил вероятность его переезда в Китай как 60 на 40", — цитирует Ричарда Гамшика Pravda.sk.
Теги: Гамшик Наполи
Сегодня, 15:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.