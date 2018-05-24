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СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Иско за 80 млн евро

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет заполучить полузащитника «Реала» Иско.

Гвардиола считает, что Иско идеально подойдет его команде. В «Сити» полагают, что им хватит 80 миллионов евро, чтобы приобрести испанца у «Реала».

В контракте прописана опция выкупа за 700 миллионов евро, но сам Иско хочет играть в стартовом составе на постоянной основе, и он полагает, что в «Сити» у него будет больше шансов.

Кроме того, зарплата Иско в «Реале» – 6 миллионов евро в год, а «Ман Сити» готов предложить 10 миллионов евро в год плюс до 1,5 миллиона в качестве бонусов.

Mundo Deportivo
Теги: Иско Манчестер Сити
Сегодня, 19:55
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№2 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 20:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
ППЦ... Живой футбол превратился в компьютерную игру. Имеешь деньги, купи игроков (сложи пазл). Иско конечно хороший распасовщик, а Де Брюйне? 5-10 команд тосуют игроков туда-сюда, привлекая из других еще несколько игроков. Какой-то мыльный пузырь, который сдувается только потому, что люди стареют (с возрастом игроки теряют в стоимости)... Не знаю, хорошо это или плохо, но клубные школы не только у них, но и на нашем уровне на выходе практически никого в основу не дают... Какой талант в 18-20 лет, воспитанник собственной школы будет конкурентом игрока за 80 лямов в Европе, или за 10 хотя-бы у нас? Так мысли в слух...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:10) #
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надо переходить! следущий год будет заруба в англии что надо! ливерпулю желаю победы в финале!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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