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"Манчестер Сити" предложил за Жоржинью 45 млн евро
По информации неаполитанского издания Corriere del Mezzogiorno, "Манчестер Сити" сделал официальное предложение по трансферу хавбека "Наполи" Жоржиньо в размере 45 миллионов евро.
Самому бразильцу с итальянским гражданством "Сити" предлагает долгосрочный контракт с зарплатой 4 миллиона евро. Руководство "Наполи" даст ответ после обсуждения необходимости Жоржинью для нового главного тренера клуба - Карло Анчелостти.
Самому бразильцу с итальянским гражданством "Сити" предлагает долгосрочный контракт с зарплатой 4 миллиона евро. Руководство "Наполи" даст ответ после обсуждения необходимости Жоржинью для нового главного тренера клуба - Карло Анчелостти.
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