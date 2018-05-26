Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4083
FIFA 12 213
Отдых в Крыму. 177
КБ-Гостевая 26624
Mузыка 5710
Ситуация на юго-востоке Украины 119335
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 61
Зенит 104567

Новости партнеров

"Манчестер Сити" предложил за Жоржинью 45 млн евро

По информации неаполитанского издания Corriere del Mezzogiorno, "Манчестер Сити" сделал официальное предложение по трансферу хавбека "Наполи" Жоржиньо в размере 45 миллионов евро.

Самому бразильцу с итальянским гражданством "Сити" предлагает долгосрочный контракт с зарплатой 4 миллиона евро. Руководство "Наполи" даст ответ после обсуждения необходимости Жоржинью для нового главного тренера клуба - Карло Анчелостти.
Теги: Манчестер Сити Наполи Жоржинью
Сегодня, 10:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.