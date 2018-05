Агент Балотелли: нам интересен вариант с "Наполи"

Мино Райола, агент форварда "Ниццы" Марио Балотелли, который в июле, скорее всего, станет свободным агентом, оценил вероятность перехода игрока в "Наполи"."Вам лучше спросить об этом у Анчелотти. Не скрою, нам был бы интересен такой вариант продолжения карьеры Марио. Могу сказать, что, кроме Инсинье, такого же сильного нападающего, как Марио, в "Наполи" нет.Все будет зависеть от Де Лаурентиса (президент "Наполи"). Ему принимать решение, хочет он укрепить команду или нет", - цитирует Райолу Four Four Two