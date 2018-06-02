Эмре Джан договорился о четырехлетнем контракте с "Ювентусом"

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Германии Эмре Джан продолжит карьеру в "Ювентусе".Футболист уже согласовал четырехлетний контракт с "бьянконери", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.В минувшем сезоне Джан провел 48 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.