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Эмре Джан договорился о четырехлетнем контракте с "Ювентусом"

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Германии Эмре Джан продолжит карьеру в "Ювентусе".

Футболист уже согласовал четырехлетний контракт с "бьянконери", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В минувшем сезоне Джан провел 48 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Теги: Джан Ливерпуль Ювентус Трансферы
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