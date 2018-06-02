Колумбийский футболист был убит при выяснении отношений

Нападающий клуба футбольной премьер-лиги Колумбии "Кортулуа" Алехандро Пеньяранда был убит в ходе перепалки.По информации Universal, неизвестный преступник пришел в дом игрока "Толуки" Кристиана Борхи для того, чтобы выяснить отношения с Пеньярандой из-за девушки.Убийца совершил несколько выстрелов, после которых футболист скончался.Отмечается, что полузащитник "Кортулуа" Эссьен Искьердо получил ранение и госпитализирован.