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Колумбийский футболист был убит при выяснении отношений

Нападающий клуба футбольной премьер-лиги Колумбии "Кортулуа" Алехандро Пеньяранда был убит в ходе перепалки.

По информации Universal, неизвестный преступник пришел в дом игрока "Толуки" Кристиана Борхи для того, чтобы выяснить отношения с Пеньярандой из-за девушки.

Убийца совершил несколько выстрелов, после которых футболист скончался.

Отмечается, что полузащитник "Кортулуа" Эссьен Искьердо получил ранение и госпитализирован.

"Газета.ру"
Сегодня, 01:43
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 02:15) #
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В Колумбии зачастую такая херотень происходит.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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