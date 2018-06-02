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Джон Терри воссоединится с Фрэнком Лэмпардом в "Дерби Каунти"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри подпишет контракт с клубом "Дерби Каунти", выступающим в чемпионшипе.

Отмечается, что ради перехода 37-летний защитник готов пойти на понижение зарплаты.

Инициатором приглашения Терри стал его давний знакомый Фрэнк Лэмпард, назначенный главным тренером "Дерби Каунти" в начале недели.

Telegraph
Теги: Терри Лэмпард
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