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"Ювентус" и "Дженоа" близки к оформлению сделки по переходу Маттиа Перина

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин близок к переходу в "Ювентус", сообщает Sky Sport Italia.

Сумма трансфера составит 14 миллионов евро, еще 1 миллион евро генуэзцы могут получить в виде бонусов.

Ожидается, что официально о переходе может быть объявлено на следующей неделе.
Теги: Ювентус Дженоа Трансферы
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