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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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"Ювентус" и "Дженоа" близки к оформлению сделки по переходу Маттиа Перина
Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин близок к переходу в "Ювентус", сообщает Sky Sport Italia.
Сумма трансфера составит 14 миллионов евро, еще 1 миллион евро генуэзцы могут получить в виде бонусов.
Ожидается, что официально о переходе может быть объявлено на следующей неделе.
Сумма трансфера составит 14 миллионов евро, еще 1 миллион евро генуэзцы могут получить в виде бонусов.
Ожидается, что официально о переходе может быть объявлено на следующей неделе.
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