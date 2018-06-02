"Ювентус" и "Дженоа" близки к оформлению сделки по переходу Маттиа Перина

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин близок к переходу в "Ювентус", сообщает Sky Sport Italia.Сумма трансфера составит 14 миллионов евро, еще 1 миллион евро генуэзцы могут получить в виде бонусов.Ожидается, что официально о переходе может быть объявлено на следующей неделе.