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Иван Саввиди подтвердил факт переговоров между ПАОК и Вернблумом

Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди рассказал о наличии переговоров с экс-полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.

"Пока не перешел. Насколько мне известно переговоры ведутся", — сказал Саввиди.

Греческий клуб предложил 31-летнему шведу контракт на 3 года, в течение которых он заработает 3,6 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Саввиди Вернблум ЦСКА
Вчера, 23:15
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