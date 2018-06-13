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"Наполи" ведет переговоры с защитником сборной Австрии Штефаном Лайнером

Защитник "Зальцбурга" Штефан Лайнер этим летом может перебраться в Италию.

Как сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио, "Наполи" заинтересован в приобретении 25-летнего игрока сборной Австрии.

В прошлом сезоне Лайнер сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 11 голевых передач.
Теги: Наполи Лайнер
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