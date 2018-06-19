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Руй Патрисиу подписал контракт с "Вулверхэмптоном"

"Вулверхэмптон" объявил о переходе голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее португалец расторг контракт со "Спортингом" в одностороннем порядке.

Патрисиу заключил с "Вулверхэмптоном" 4-летний контракт.
Теги: Вулверхэмптон
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