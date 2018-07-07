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"Вулверхэмптон" предложил рекордную сумму за украинца Зинченко

"Вулверхэмптон" предложил за полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко рекордные ?16 млн, сообщает Sky Sports.

21-летний игрок сборной Украины перешел в стан "горожан" в 2016 году из российской "Уфы". В минувшем сезоне Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

"Газета.ру"
Теги: Зинченко Вулверхэмптон Манчестер Сити
Сегодня, 01:21
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