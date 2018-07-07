"Вулверхэмптон" предложил рекордную сумму за украинца Зинченко

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01:03
Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (3)
Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (3)
00:22
Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч
Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч
Вчера, 23:51
Роберто Мартинес: для меня Бразилия - лучшая команда на турнире (1)
Роберто Мартинес: для меня Бразилия - лучшая команда на турнире (1)
Вчера, 23:12
Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча
Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча
Вчера, 23:05
На ЧМ-2018 остались только европейский сборные (4)
На ЧМ-2018 остались только европейский сборные (4)
Вчера, 22:10
Иван Ракитич: знаю всех игроков сборной России
Иван Ракитич: знаю всех игроков сборной России
Вчера, 21:32
Златко Далич: у России отличная команда
Златко Далич: у России отличная команда
Вчера, 21:20
Луис Суарес: Франция ничем не лучше Уругвая
Луис Суарес: Франция ничем не лучше Уругвая
Вчера, 21:05
Антуан Гризманн: я играл против своих друзей и из уважения к ним не стал показывать свою радость
Антуан Гризманн: я играл против своих друзей и из уважения к ним не стал показывать свою радость
Вчера, 20:25
Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ" (3)
Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ" (3)
Вчера, 20:18
Борис Игнатьев: переход в "Локомотив" - шаг вперед для Смолова (2)
Борис Игнатьев: переход в "Локомотив" - шаг вперед для Смолова (2)
Вчера, 20:14
Акинфеев и Жирков раздали автографы в Сочи (1)
Акинфеев и Жирков раздали автографы в Сочи (1)
Вчера, 20:08
Бразилия - Бельгия: Витсель и Неймар сыграют с первых минут (5)
Бразилия - Бельгия: Витсель и Неймар сыграют с первых минут (5)
Вчера, 19:13
Дидье Дешам: что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас
Дидье Дешам: что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас
Вчера, 19:08
"Локомотив" продлил контракт с Антоном Коченковым
"Локомотив" продлил контракт с Антоном Коченковым
Вчера, 18:27
Виталий Денисов продлил на год контракт с "Локомотивом" (4)
Виталий Денисов продлил на год контракт с "Локомотивом" (4)
Вчера, 17:48
Вице-глава "Карпат": чхать на мнение пророссийских бродяг (5)
Вице-глава "Карпат": чхать на мнение пророссийских бродяг (5)
Вчера, 17:22
Уникальный алмаз назовут именем Акинфеева (1)
Уникальный алмаз назовут именем Акинфеева (1)
Вчера, 17:12
В Москве задержали болельщика сборной Англии по запросу ОАЭ (1)
В Москве задержали болельщика сборной Англии по запросу ОАЭ (1)
Вчера, 16:38
"Спартак" объявил о переходе Александра Ташаева (45)
"Спартак" объявил о переходе Александра Ташаева (45)
Вчера, 16:33
Агент: Головин остается футболистом ЦСКА (7)
Агент: Головин остается футболистом ЦСКА (7)
Вчера, 16:09
Сергей Балахнин: шансы хорватов на победу выше, чем у России (2)
Сергей Балахнин: шансы хорватов на победу выше, чем у России (2)
Вчера, 16:04
Уругвай - Франция: стали известны стартовые составы (5)
Уругвай - Франция: стали известны стартовые составы (5)
"Вулверхэмптон" предложил рекордную сумму за украинца Зинченко
"Вулверхэмптон" предложил за полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко рекордные ?16 млн, сообщает Sky Sports.
21-летний игрок сборной Украины перешел в стан "горожан" в 2016 году из российской "Уфы". В минувшем сезоне Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.
"Газета.ру"
21-летний игрок сборной Украины перешел в стан "горожан" в 2016 году из российской "Уфы". В минувшем сезоне Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.
"Газета.ру"
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