"Вулверхэмптон" предложил рекордную сумму за украинца Зинченко

"Вулверхэмптон" предложил за полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко рекордные ?16 млн, сообщает Sky Sports.21-летний игрок сборной Украины перешел в стан "горожан" в 2016 году из российской "Уфы". В минувшем сезоне Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.