Хамес останется в "Баварии" на предстоящий сезон

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник Хамес Родригес останется в немецкой команде, несмотря на слухи в прессе о желании игрока вернутся в "Реал"."Многие слухи приходят из Испании, но они не несут правду.Контрактная ситуация игрока хорошо известна всем. Хамес непременно сыграет за "Баварию" в новом сезоне", - сказал Румменигге.Напомним, что в данный момент хавбек находится в "Баварии" на правах аренды.