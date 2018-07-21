A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хамес останется в "Баварии" на предстоящий сезон

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник Хамес Родригес останется в немецкой команде, несмотря на слухи в прессе о желании игрока вернутся в "Реал".

"Многие слухи приходят из Испании, но они не несут правду.

Контрактная ситуация игрока хорошо известна всем. Хамес непременно сыграет за "Баварию" в новом сезоне", - сказал Румменигге.

Напомним, что в данный момент хавбек находится в "Баварии" на правах аренды.

Football Espana
Теги: Хамес Родригес Бавария Реал
Сегодня, 13:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.