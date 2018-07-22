A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Брюгге" выиграл Суперкубок Бельгии

"Брюгге" стал обладателем Суперкубка Бельгии. В матче за трофей чемпион страны победил обладателя Кубка "Стандард" со счетом 2:1

Россиянин Владимир Габулов не попал в заявку на этот матч.

Суперкубок Бельгии

"Брюгге" - "Стандард" - 2:1

Голы: Ванакен, 39 (1:0). Уэсли, 43 (2:0). Жуниор, 50 (2:1).
Теги: Габулов Брюгге
Вчера, 23:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.