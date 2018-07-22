"Брюгге" выиграл Суперкубок Бельгии

"Брюгге" стал обладателем Суперкубка Бельгии. В матче за трофей чемпион страны победил обладателя Кубка "Стандард" со счетом 2:1Россиянин Владимир Габулов не попал в заявку на этот матч.Суперкубок БельгииВанакен, 39 (1:0). Уэсли, 43 (2:0). Жуниор, 50 (2:1).