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Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео)

Бывший голкипер сборной Колумбии, а ныне тренер вратарей "Атлетико Насьональ" Рене Игита после товарищеского матча с "Америка де Кали" (1:1, 4:5 пен.) в Хьюстоне подрался с одним из болельщиков.

Когда Игита, известный своим "ударом скорпиона", шел вместе с коллегами мимо трибун, в его сторону бросили рулон туалетной бумаги. В это же время к нему спустились два фаната. Один из них, по всей видимости, оскорбил Игиту, после чего тот ударил болельщика кулаком по лицу.



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