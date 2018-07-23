Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео)

Ren? Higuita dedicado al boxeo con un ?ero barrista. pic.twitter.com/en6Zd9ykhk — Gol Garracol (@ElGolGarracol) July 21, 2018

Бывший голкипер сборной Колумбии, а ныне тренер вратарей "Атлетико Насьональ" Рене Игита после товарищеского матча с "Америка де Кали" (1:1, 4:5 пен.) в Хьюстоне подрался с одним из болельщиков.Когда Игита, известный своим "ударом скорпиона", шел вместе с коллегами мимо трибун, в его сторону бросили рулон туалетной бумаги. В это же время к нему спустились два фаната. Один из них, по всей видимости, оскорбил Игиту, после чего тот ударил болельщика кулаком по лицу.