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Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео)
Бывший голкипер сборной Колумбии, а ныне тренер вратарей "Атлетико Насьональ" Рене Игита после товарищеского матча с "Америка де Кали" (1:1, 4:5 пен.) в Хьюстоне подрался с одним из болельщиков.
Когда Игита, известный своим "ударом скорпиона", шел вместе с коллегами мимо трибун, в его сторону бросили рулон туалетной бумаги. В это же время к нему спустились два фаната. Один из них, по всей видимости, оскорбил Игиту, после чего тот ударил болельщика кулаком по лицу.
Gol Garracol
Когда Игита, известный своим "ударом скорпиона", шел вместе с коллегами мимо трибун, в его сторону бросили рулон туалетной бумаги. В это же время к нему спустились два фаната. Один из них, по всей видимости, оскорбил Игиту, после чего тот ударил болельщика кулаком по лицу.
Ren? Higuita dedicado al boxeo con un ?ero barrista. pic.twitter.com/en6Zd9ykhk— Gol Garracol (@ElGolGarracol) July 21, 2018
Gol Garracol
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