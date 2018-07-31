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Александар Митрович стал игроком лондонского "Фулхэма"

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович стал игроком лондонского "Фулхэма", сообщает Sky Sports.

Контракт серба с "дачниками" рассчитан на пять сезонов. До этого Митрович выступал за "Ньюкасл".
Теги: Фулхэм Трансферы
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