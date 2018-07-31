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"Сент-Этьен" продлил контракт с М'Вила

Бывший полузащитник "Рубина" Янн М'Вила подписал новый контракт с "Сент-Этьеном", сообщает пресс-служба французского клуба.

Новое соглашение с 28-летним французом рассчитано до 2022 года.
Теги: Сент-Этьен Мвила
Сегодня, 03:51
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