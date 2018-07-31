Джорджо Кьеллини: для меня Бонуччи – друг, но не уверен, что он вернется в "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал информацию о том, что Леонардо Бонуччи, который сейчас выступает за "Милан", вернется в туринский клуб."Для меня Леонардо – друг. Я отдыхал с ним и его семьей. Мы знаем о его качествах, но не уверен, что он вернется. Я не президент и не директор, мне сложно это обсуждать. Нужно уважать команду соперника", - цитирует Кьеллини Tuttosport.