Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джорджо Кьеллини: для меня Бонуччи – друг, но не уверен, что он вернется в "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал информацию о том, что Леонардо Бонуччи, который сейчас выступает за "Милан", вернется в туринский клуб.

"Для меня Леонардо – друг. Я отдыхал с ним и его семьей. Мы знаем о его качествах, но не уверен, что он вернется. Я не президент и не директор, мне сложно это обсуждать. Нужно уважать команду соперника", - цитирует Кьеллини Tuttosport.
Теги: Кьеллини Бонуччи
Сегодня, 17:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.