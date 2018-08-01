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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход 33-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за € 112 млн.
«Если цены на футболистов и стали завышенными, то вина за это лежит на «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Просто посмотрите, как выступал «Реал» в последние годы, практически не тратя ничего. Нет никакой необходимости в сумасшедших затратах, чтобы выиграть Лигу чемпионов, – мы придерживаемся такой же философии.
Переход Роналду в «Ювентус»? Я был удивлён, что Андреа Аньелли решился на эту сделку, но для «Ювентуса» она имеет смысл. Итальянский футбол в последние годы сдал позиции. Однако мы бы никогда не инвестировали такую сумму в 33-летнего игрока», — цитирует Румменигге Football Italia со ссылкой на Merkur.
Чемпионат
«Если цены на футболистов и стали завышенными, то вина за это лежит на «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Просто посмотрите, как выступал «Реал» в последние годы, практически не тратя ничего. Нет никакой необходимости в сумасшедших затратах, чтобы выиграть Лигу чемпионов, – мы придерживаемся такой же философии.
Переход Роналду в «Ювентус»? Я был удивлён, что Андреа Аньелли решился на эту сделку, но для «Ювентуса» она имеет смысл. Итальянский футбол в последние годы сдал позиции. Однако мы бы никогда не инвестировали такую сумму в 33-летнего игрока», — цитирует Румменигге Football Italia со ссылкой на Merkur.
Чемпионат
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