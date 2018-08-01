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Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход 33-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за € 112 млн.

«Если цены на футболистов и стали завышенными, то вина за это лежит на «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Просто посмотрите, как выступал «Реал» в последние годы, практически не тратя ничего. Нет никакой необходимости в сумасшедших затратах, чтобы выиграть Лигу чемпионов, – мы придерживаемся такой же философии.

Переход Роналду в «Ювентус»? Я был удивлён, что Андреа Аньелли решился на эту сделку, но для «Ювентуса» она имеет смысл. Итальянский футбол в последние годы сдал позиции. Однако мы бы никогда не инвестировали такую сумму в 33-летнего игрока», — цитирует Румменигге Football Italia со ссылкой на Merkur.

Чемпионат
Теги: Ювентус Бавария Роналду Румменигге
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