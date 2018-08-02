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Франк Рибери на тренировке ударился головой о штангу

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил травму головы на тренировке команды.

35-летний хавбек ударился головой о штангу. Прямо на поле ему была оказана медпомощь. О характере и степени серьезности повреждения пока не сообщается.
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 21:18
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