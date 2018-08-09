Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Вулверхэмптон" усилится полузащитником сборной Бельгии Дендонкером

Sky Sports сообщает, что хавбек "Андерлехта" и сборной Бельгии Леандер Дендонкер продолжит карьеру в "Вулверхэмптоне".

23-летний игрок в среду отправился в Англию, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медицинское обследование.

В составе "Андерлехта" Дендонкер отыграл 4 сезона в чемпионате Бельгии.
Теги: Вулверхэмптон Андерлехт
Сегодня, 09:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.