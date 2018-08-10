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Рой Ходжсон продлил контракт с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с 71-летним специалистом рассчитано до 2020 года.

Англичанин возглавил "Кристал Пэлас" в сентябре 2017 года.
Теги: Ходжсон Кристал Пэлас
Сегодня, 17:46
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