Гари Невилл: трансферы ван Гала были просто ужасными

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, почему главный тренер команды Жозе Моуринью тратит огромные суммы на трансферном рынке."Манчестер Юнайтед" потратил ?700 млн на трансферы после ухода Алекса Фергюсона. Это целое состояние. Если бы мне 6 лет назад сказали, что "МЮ", будучи чемпионом Англии, потратит 700 млн за несколько лет, я был бы уверен, что они выиграют несколько титулов.Моуринью потратил много денег, но трансферы ван Гала были просто ужасными. Поэтому Жозе пришлось убрать из клуба много игроков, а затем заменить их. Помните, что он возглавляет "МЮ" только два года, не 15 лет. Считаю, нужно продолжать вкладывать средства, чтобы исправить ошибки", — цитирует Невилла Daily Express.