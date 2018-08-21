Алексис Санчес взбесил фанатов "Манчестер Юнайтед" (фото)

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который, по словам главного тренера Жозе Моуринью, не играл с "Брайтоном" "из-за небольшой проблемы", навлёк на себя гнев фанатов команды.Чилиец додумался выложить фотографии с первого показа своей коллекции одежды Alexis by JJO после поражения от "Брайтона" (2:3) и уже через полчаса вынужден был удалить их из-за реакции болельщиков. Они отметили, насколько "подходящим" был момент для поста, а один из фанатов констатировал: "Мы подписали модель за 500 тысяч фунтов в неделю".