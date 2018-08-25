Кингсли Коман получил травму в первом матче сезона

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман получил травму в стартовом матче 1-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма".Француз получил повреждение в стыке с игроком "деревенских" Нико Шульцем. За этот момент Шульц получил желтую карточку, а Коман был заменен, поскольку не мог самостоятельно передвигаться.Точный диагноз и сроки восстановления игрока будут известны позднее.