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Кингсли Коман получил травму в первом матче сезона

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман получил травму в стартовом матче 1-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма".

Француз получил повреждение в стыке с игроком "деревенских" Нико Шульцем. За этот момент Шульц получил желтую карточку, а Коман был заменен, поскольку не мог самостоятельно передвигаться.

Точный диагноз и сроки восстановления игрока будут известны позднее.

"Газета.ру"
Теги: Коман Бавария
Сегодня, 01:24
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