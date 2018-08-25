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"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

"Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии

3 тур

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы:Моутинью, 57, Лапорт, 69

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни (Винагре, 85), Боли, Коди, Беннетт, Невеш, Моутинью, Жота, Хименес, Кошта ( Траоре, 72)
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"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Компани, Лапорт, Гюндоган (Зане, 77), Силва (Жезус, 62), Фернандиньо, Сильва, Стерлинг (Марез, 85), Агуэро

Предупреждения: Компани, 12, Коди, 41, Сильва, 60
Теги: Манчестер Сити Вулверхэмптон
Сегодня, 16:44
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