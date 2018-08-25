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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"ПСЖ" благодаря голам Кавани, Мбаппе и Неймара обыграл "Анже"
В матче 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на своем поле обыграл "Анже".
Чемпионат Франции
3-й тур
"ПСЖ" – "Анже" – 3:1
Голы: Кавани, 12 (1:0). Мангани, 21 – с пенальти (1:1). Мбаппе, 51 (2:1). Неймар, 66 (3:1).
"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Нсоки, 46), Рабьо, Кавани (Нкунку, 73), Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе.
"Анже": Бютель, Траоре, Павлович, Мансо, Мангани, Капель (Аит Нури, 82), Ндой, Фюльжини (Канга, 61), Рейне-Аделаида (Эль Мелали, 76), Сантамария, Тэ.
Предупреждения: Керер, 21. Нсоки, 64.
Чемпионат Франции
3-й тур
"ПСЖ" – "Анже" – 3:1
Голы: Кавани, 12 (1:0). Мангани, 21 – с пенальти (1:1). Мбаппе, 51 (2:1). Неймар, 66 (3:1).
"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Нсоки, 46), Рабьо, Кавани (Нкунку, 73), Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе.
"Анже": Бютель, Траоре, Павлович, Мансо, Мангани, Капель (Аит Нури, 82), Ндой, Фюльжини (Канга, 61), Рейне-Аделаида (Эль Мелали, 76), Сантамария, Тэ.
Предупреждения: Керер, 21. Нсоки, 64.
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