Новости партнеров

"ПСЖ" благодаря голам Кавани, Мбаппе и Неймара обыграл "Анже"

В матче 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на своем поле обыграл "Анже".

Чемпионат Франции

3-й тур

"ПСЖ" – "Анже" – 3:1

Голы: Кавани, 12 (1:0). Мангани, 21 – с пенальти (1:1). Мбаппе, 51 (2:1). Неймар, 66 (3:1).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Нсоки, 46), Рабьо, Кавани (Нкунку, 73), Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе.

"Анже": Бютель, Траоре, Павлович, Мансо, Мангани, Капель (Аит Нури, 82), Ндой, Фюльжини (Канга, 61), Рейне-Аделаида (Эль Мелали, 76), Сантамария, Тэ.

Предупреждения: Керер, 21. Нсоки, 64.
Теги: ПСЖ Анже
Сегодня, 20:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 20:45) #
  • -2
  •  (2)

Да мне как то повырезано-->вырезано
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.