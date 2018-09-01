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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:01
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"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
18:35
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"Спартак-2" обыграл "Балтику" (1)
18:24
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (11)
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (11)
17:23
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"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
17:05
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16:52
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Сергей Корниленко: обещал жене забить, так что было уже всё равно, у кого выигрывать борьбу (1)
16:35
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14:35
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11:20
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11:17
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09:42
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Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (10)
"Байер" дома проиграл "Вольфсбургу", "Аугсбург" и "Боруссия" из Менхенгладбаха сыграли вничью
"Вольфсбург" обыграл на выезде "Байер" во втором туре чемпионата Германии - 3:1.
Чемпионат Германии
2 тур
"Байер" – "Вольфсбург" 1:3
Гол: Бэйли, 24 - Озкан, 37 (авто.), Вегорст, 50, Штеффен, 60
"Байер": Озкан, Вайзер, Венделл (Арангуис, 59), Та, Драгович, Бендер, Хавец, Брандт, Фолланд (Паулиньо, 71), Аларио (Кисе Телин, 71), Бэйли
"Вольфсбург": Перван, де Азеведо, Руссийон (Удюхаи, 84), Кнохе, Брукс, Герардт, Камачо, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 67), Брекало, Вегорст (Гинчек, 81)
Предупреждения: Камачо, 22, Руссийон, 49, Драгович, 72, Кисе Телин, 74, Вайзер, 89, Гинчек, 90+3
"Аугсбург" – "Боруссия" М 1:1
Гол: Грегорич, 14 - Плеа, 68
"Аугсбург": Гифер, Макс, Гауэлеу, Хинтереггер, Шмид, Байер, Хедира, Грегорич (Чжи Дон-Вон, 90), Чжа Чол (Гётце, 75), Хан, Рихтер (Каюби, 72)
"Боруссия": Зоммер, Байер (Закария, 46), Вендт, Гинтер, Янчке, Штробль, Нойхаус (Куисансе, 89), Хофман, Джонсон, Раффаэл (Плеа, 46), Азар
Предупреждения: Макс, 20, Штробль, 24, Джонсон, 78
Чемпионат Германии
2 тур
"Байер" – "Вольфсбург" 1:3
Гол: Бэйли, 24 - Озкан, 37 (авто.), Вегорст, 50, Штеффен, 60
"Байер": Озкан, Вайзер, Венделл (Арангуис, 59), Та, Драгович, Бендер, Хавец, Брандт, Фолланд (Паулиньо, 71), Аларио (Кисе Телин, 71), Бэйли
"Вольфсбург": Перван, де Азеведо, Руссийон (Удюхаи, 84), Кнохе, Брукс, Герардт, Камачо, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 67), Брекало, Вегорст (Гинчек, 81)
Предупреждения: Камачо, 22, Руссийон, 49, Драгович, 72, Кисе Телин, 74, Вайзер, 89, Гинчек, 90+3
"Аугсбург" – "Боруссия" М 1:1
Гол: Грегорич, 14 - Плеа, 68
"Аугсбург": Гифер, Макс, Гауэлеу, Хинтереггер, Шмид, Байер, Хедира, Грегорич (Чжи Дон-Вон, 90), Чжа Чол (Гётце, 75), Хан, Рихтер (Каюби, 72)
"Боруссия": Зоммер, Байер (Закария, 46), Вендт, Гинтер, Янчке, Штробль, Нойхаус (Куисансе, 89), Хофман, Джонсон, Раффаэл (Плеа, 46), Азар
Предупреждения: Макс, 20, Штробль, 24, Джонсон, 78
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