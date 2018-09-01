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"Байер" дома проиграл "Вольфсбургу", "Аугсбург" и "Боруссия" из Менхенгладбаха сыграли вничью

"Вольфсбург" обыграл на выезде "Байер" во втором туре чемпионата Германии - 3:1.

Чемпионат Германии

2 тур

"Байер" – "Вольфсбург" 1:3

Гол: Бэйли, 24 - Озкан, 37 (авто.), Вегорст, 50, Штеффен, 60

"Байер": Озкан, Вайзер, Венделл (Арангуис, 59), Та, Драгович, Бендер, Хавец, Брандт, Фолланд (Паулиньо, 71), Аларио (Кисе Телин, 71), Бэйли

"Вольфсбург": Перван, де Азеведо, Руссийон (Удюхаи, 84), Кнохе, Брукс, Герардт, Камачо, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 67), Брекало, Вегорст (Гинчек, 81)

Предупреждения: Камачо, 22, Руссийон, 49, Драгович, 72, Кисе Телин, 74, Вайзер, 89, Гинчек, 90+3

"Аугсбург" – "Боруссия" М 1:1

Гол: Грегорич, 14 - Плеа, 68

"Аугсбург": Гифер, Макс, Гауэлеу, Хинтереггер, Шмид, Байер, Хедира, Грегорич (Чжи Дон-Вон, 90), Чжа Чол (Гётце, 75), Хан, Рихтер (Каюби, 72)

"Боруссия": Зоммер, Байер (Закария, 46), Вендт, Гинтер, Янчке, Штробль, Нойхаус (Куисансе, 89), Хофман, Джонсон, Раффаэл (Плеа, 46), Азар

Предупреждения: Макс, 20, Штробль, 24, Джонсон, 78
Теги: Байер Вольфсбург Аугсбург Боруссия М
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