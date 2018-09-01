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Футболист "Тоттенхэма" Сон избежал прохождения службы в армии

Сборная Южной Кореи в финале в матче против Японии одержала победу со счетом 2:1 и выиграла Азиатские Игры.

Таким образом, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, как и его партнеры, будут освобождены от службы в армии.

В основное время встречи команды не забили голов друг другу, однако в овертайме две голевые передачи от Сона - на Ли Сын У и Хван Хи Чхана - обеспечили комфортное преимущество корейцам. За пять минут до окончания второго экстра тайма Аясе Уеда один мяч отыграл.

Напомним, что согласной корейскому законодательству, мужчины обязаны отслужить 21 месяц в армии до того, как им исполнится 28 лет. От службы освобождаются спортсмены со значительными достижениями в сборной страны – медаль на Олимпийских играх.
Теги: Сон Сборная Кореи
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