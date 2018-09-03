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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Ярмоленко извинился перед фанатами "Вест Хэма" за неудачный старт сезона
Украинский форвард лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал неудачные результаты команды на старте сезона.
"Это сложный момент, но мы должны сесть и подумать о нашей игре, а каждый игрок о своих действиях. Через две недели мы должны играть лучше, потому что обязаны выступать для болельщиков и клуба. Результат очень и очень плохой для нас, но нужно сейчас думать об улучшении игры.
Мы играли лучше во втором тайме против "Вулверхэмптона", но проиграли. Было сложно, не могу ничего сказать. Хочу извиниться перед болельщиками, мы должны играть лучше после перерыва на международные матчи", – приводит слова Ярмоленко пресс-служба "молотобойцев".
"Газета.ру"
"Это сложный момент, но мы должны сесть и подумать о нашей игре, а каждый игрок о своих действиях. Через две недели мы должны играть лучше, потому что обязаны выступать для болельщиков и клуба. Результат очень и очень плохой для нас, но нужно сейчас думать об улучшении игры.
Мы играли лучше во втором тайме против "Вулверхэмптона", но проиграли. Было сложно, не могу ничего сказать. Хочу извиниться перед болельщиками, мы должны играть лучше после перерыва на международные матчи", – приводит слова Ярмоленко пресс-служба "молотобойцев".
"Газета.ру"
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