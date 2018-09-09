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Франция обыграла команду Нидерландов

Действующий чемпион мира не испытал особенных проблем в игре с командой Голландии на своем поле. В составе хозяев отметились Мбаппе и Жиру.

Лига наций УЕФА

2 тур

Франция – Нидерланды 2:1

Голы: Мбаппе, 14, Жиру, 75 - Бабел, 67.

Франция: Ареоля, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес (Менди, 62), Погба, Канте, Матюиди, Гризманн (Нзонзи, 81), Мбаппе, Жиру (Дембеле, 89).

Нидерланды: Силлессен, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд, Тете (Янмаат, 82), Проппер, Ф. Де Йонг, Вейналдум (Вормер, 76), Бабел (Л. Де Йонг, 88), Промес, Депай.

Предупреждения: Гризманн, 56, Павар, 80.

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Теги: Сборная Голландии Сборная Франции
Вчера, 23:38
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