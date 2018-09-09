Франция обыграла команду Нидерландов

Действующий чемпион мира не испытал особенных проблем в игре с командой Голландии на своем поле. В составе хозяев отметились Мбаппе и Жиру.Лига наций УЕФА2 турМбаппе, 14, Жиру, 75 - Бабел, 67.Ареоля, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес (Менди, 62), Погба, Канте, Матюиди, Гризманн (Нзонзи, 81), Мбаппе, Жиру (Дембеле, 89).Силлессен, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд, Тете (Янмаат, 82), Проппер, Ф. Де Йонг, Вейналдум (Вормер, 76), Бабел (Л. Де Йонг, 88), Промес, Депай.Гризманн, 56, Павар, 80.