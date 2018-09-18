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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Икер Касильяс побил рекорд Лиги чемпионов
Голкипер Икер Касильяс вышедший в стартовом составе "Порту" в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шальке" побил рекорд.
37-летний испанец – первый в истории футболист, который принял участие в 20 розыгрышах турнира.
Касильяс дебютировал в ЛЧ в составе "Реала" в 1999 году. С тех пор он провел 167 матчей в турнире и трижды становился победителем турнира.
Opta
37-летний испанец – первый в истории футболист, который принял участие в 20 розыгрышах турнира.
Касильяс дебютировал в ЛЧ в составе "Реала" в 1999 году. С тех пор он провел 167 матчей в турнире и трижды становился победителем турнира.
Opta
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