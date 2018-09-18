Новости партнеров

Икер Касильяс побил рекорд Лиги чемпионов

Голкипер Икер Касильяс вышедший в стартовом составе "Порту" в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шальке" побил рекорд.

37-летний испанец – первый в истории футболист, который принял участие в 20 розыгрышах турнира.

Касильяс дебютировал в ЛЧ в составе "Реала" в 1999 году. С тех пор он провел 167 матчей в турнире и трижды становился победителем турнира.

Opta
Теги: Касильяс Порту Шальке
Сегодня, 22:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.