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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания
Сегодня, в возрасте 52 лет умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский.
В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии он прошел в 1987 году. В 1999 году случился рецидив злокачественного заболевания. Капскому пришлось пройти восемь курсов химиотерапии за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой пребывал в трехдневной коме.
Капский был одним из инициаторов создания футбольного клуба, который был основан 12 апреля 1996 года - было решено восстанавливать команду завода БАТЭ. Руководителем клуба стал Анатолий Капский, а главным спонсором – его предприятие "Сталкер".
В 1999-м борисовчане впервые завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. С тех пор команда постоянно входит в число лучших белорусских клубов. На ее счету – четырнадцать чемпионских титулов. БАТЭ за 21 год своего существования трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз – в Суперкубке.
Tribuna.com
В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии он прошел в 1987 году. В 1999 году случился рецидив злокачественного заболевания. Капскому пришлось пройти восемь курсов химиотерапии за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой пребывал в трехдневной коме.
Капский был одним из инициаторов создания футбольного клуба, который был основан 12 апреля 1996 года - было решено восстанавливать команду завода БАТЭ. Руководителем клуба стал Анатолий Капский, а главным спонсором – его предприятие "Сталкер".
В 1999-м борисовчане впервые завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. С тех пор команда постоянно входит в число лучших белорусских клубов. На ее счету – четырнадцать чемпионских титулов. БАТЭ за 21 год своего существования трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз – в Суперкубке.
Tribuna.com
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