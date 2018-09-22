Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания

Сегодня, в возрасте 52 лет умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский.В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии он прошел в 1987 году. В 1999 году случился рецидив злокачественного заболевания. Капскому пришлось пройти восемь курсов химиотерапии за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой пребывал в трехдневной коме.Капский был одним из инициаторов создания футбольного клуба, который был основан 12 апреля 1996 года - было решено восстанавливать команду завода БАТЭ. Руководителем клуба стал Анатолий Капский, а главным спонсором – его предприятие "Сталкер".В 1999-м борисовчане впервые завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. С тех пор команда постоянно входит в число лучших белорусских клубов. На ее счету – четырнадцать чемпионских титулов. БАТЭ за 21 год своего существования трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз – в Суперкубке.