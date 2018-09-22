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Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания

Сегодня, в возрасте 52 лет умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский.

В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии он прошел в 1987 году. В 1999 году случился рецидив злокачественного заболевания. Капскому пришлось пройти восемь курсов химиотерапии за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой пребывал в трехдневной коме.

Капский был одним из инициаторов создания футбольного клуба, который был основан 12 апреля 1996 года - было решено восстанавливать команду завода БАТЭ. Руководителем клуба стал Анатолий Капский, а главным спонсором – его предприятие "Сталкер".

В 1999-м борисовчане впервые завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. С тех пор команда постоянно входит в число лучших белорусских клубов. На ее счету – четырнадцать чемпионских титулов. БАТЭ за 21 год своего существования трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз – в Суперкубке.

Tribuna.com
Теги: БАТЭ
Сегодня, 12:46
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№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Ростов»
Светлая память...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (2)

Любил и не забыт будет.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего себе, больше 39 лет с таким диагнозом.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
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