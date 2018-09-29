Вадим Васильев: разочарованы тем, как складывается сезон для "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал поражение от "Сент-Этьена" (0:2)."Ситуация очень разочаровывающая. Мы все очень разочарованы тем, как складывается этот сезон. Мы не уверены в себе, потому что не можем победить. Сегодня мы показали качественную игру, у нас были моменты. У нас есть желание побеждать, игроки выкладываются. Поэтому нужно стиснуть зубы и работать. Мы будем усердно трудиться, чтобы потом поднять головы.Нам нужна победа, чтобы обрести уверенность в себе. В жизни всегда так: если ты усердно трудишься, удача повернется к тебе", - цитирует Васильева официальный сайт "Монако".