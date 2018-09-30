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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Вильярреал" проиграл "Вальядолиду"
"Вильярреал" проиграл "Вальядолиду" (0:1) в матче седьмого тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
7 тур
"Вильярреал" – "Вальядолид" 0:1
Голы: Л. Суарес, 53
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар (Лаюн, 46), Хауме (Педраса, 77), Гонсалес, Руис, Мори, Тригерос, Форнальс, Касорла (Экамби, 66), Бакка, Морено
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Антоньито, Мичел (Борха, 90+4), Алькара, Л. Суарес (Тухами, 70), Т. Суарес (Лопес, 85), Чоп
Предупреждения: Гаспар, 35, Чоп, 36, Бакка, 45, Касорла, 60, Кико, 82, Начо, 85
Чемпионат Испании
7 тур
"Вильярреал" – "Вальядолид" 0:1
Голы: Л. Суарес, 53
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар (Лаюн, 46), Хауме (Педраса, 77), Гонсалес, Руис, Мори, Тригерос, Форнальс, Касорла (Экамби, 66), Бакка, Морено
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Антоньито, Мичел (Борха, 90+4), Алькара, Л. Суарес (Тухами, 70), Т. Суарес (Лопес, 85), Чоп
Предупреждения: Гаспар, 35, Чоп, 36, Бакка, 45, Касорла, 60, Кико, 82, Начо, 85
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