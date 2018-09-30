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"Вильярреал" проиграл "Вальядолиду"

"Вильярреал" проиграл "Вальядолиду" (0:1) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

7 тур

"Вильярреал" – "Вальядолид" 0:1

Голы: Л. Суарес, 53

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар (Лаюн, 46), Хауме (Педраса, 77), Гонсалес, Руис, Мори, Тригерос, Форнальс, Касорла (Экамби, 66), Бакка, Морено

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Антоньито, Мичел (Борха, 90+4), Алькара, Л. Суарес (Тухами, 70), Т. Суарес (Лопес, 85), Чоп

Предупреждения: Гаспар, 35, Чоп, 36, Бакка, 45, Касорла, 60, Кико, 82, Начо, 85
Теги: Вильярреал Вальядолид
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