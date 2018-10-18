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Уго Льорис: для меня Нойер лучший, без сомнения лучший

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис высказал поддержку голкиперу "Баварии" и сборной Германии Мануэлю Нойеру.

В последнее время Нойер получил много критики после неудачных результатов своих команд.

"Для меня Нойер лучший, без сомнения лучший. Это фантастический игрок, и он снова докажет это в будущем.

Все эти разговоры о его форме несправедливы, учитывая все то, что он дал "Баварии" и сборной Германии. Непросто, если не играл в футбол почти год, но он все еще выступает на высоком уровне и является великолепным вратарем", — приводит слова французского вратаря Sport1.

"Газета.ру"
Теги: Льорис Нойер
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