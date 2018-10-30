"Манчестер Сити" возвращается на первое место. Они были намного лучше "Тоттенхэма"

позорище! нет чтобы поменяться кругами и сыграть в Тюмени!) pic.twitter.com/5JVwGV9Qzz — ZhuraWell (@TimZhur) October 29, 2018

В центральном туре английской премьер-лиги между собой встречались преследователи лидирующего на момент вчерашнего вечера "Ливерпуля" - действующий чемпион "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". По итогам встречи "горожане" вернулись на самое почетное место в таблице. О том, как побеждала команда Гвардиолы.До начала игры, если судить по турнирной таблице, существенного преимущества ни одной из команд отдавать не следовало. Естественно, фаворитом оставался "МС" - они действующие чемпионы и они куда более круто укомплектованы, - но по чемпионату представители Лондона и Манчестер шли примерно одинаково. "Тоттенхэм" отставал всего лишь на два очка, что гарантировало надежды поклонникам "шпор" и ожидание интриги от нейтральных зрителей.Но последнего не случилось. Даже несмотря на то, что итоговый счет оказался минимальным."Тоттенхэм" попытался обратить страстное желание соперника играть с мячом против него же. Здесь не было и нет особых секретов - надо всего лишь заставлять соперника нервничать. Собственно, и основной путь к этому всем прекрасно известно - пресс. Хозяева матча пытались захлестывать защитников и опорников "МС", чтобы не дать им достаточного времени на принятие решений и подготовку. Не получилось.Эту "первую волну" гости легко преодолевали - в основном сваливались на фланги. В результате перед разбегающимися игроками Гвардиолы оказывалось просторная середина поля. После того, как на старте игры "Манчестер" проворачивал одно и то же раз за разом, "шпоры" были вынуждены вести себя скромнее."Манчестер" имел достаточно стопроцентных моментов на протяжении всего матча, но забили "горожане" только один. И этот единственный мяч, случившийся в самом начале, получился очень обидным для лондонцев - обидным, потому что оформлен он был чрезвычайно просто.В первой четверти матча игру активно брал на себя Стерлинг, на левом фланге противостоящий Кирану Трипье. В одной из первых своих атак он воспользовался тем, что его французский противник дурно принял мяч, подхватил его и уже от лицевой выкатил на Мареза - того почему-то никто толком и не держал.Тот самый прессинг в данном случае не сработал потому, что передачу на отрывавшегося Стерлинга делали не защитники, а голкипер Эдерсон.Если вы еще не видели поле на "Уэмбли", то поспешу вас изумить.Нет, дело не в том, что в Лондон пригласили на работу наших самарских агрономов (уважаемые хранители волжских футбольных полей, это всего лишь шутка). Просто на "Уэмбли" не так давно играли в американский футбол.Было опасение, что такое качество скажется на уровне игры (особенно в исполнении "Манчестера"), но этого не произошло. Только вот "Тоттенхэм", который изначально старался довольно много действовать низом и играть быстро, в касание, не боясь сложных элементов, созидал все проще. Три главных момента Лондона до перерыва - индивидуальные ошибки игроков обороны "Манчестера" (Лапорте и дважды Менди). Обострять у Лондона самим не получалось совсем.Сменщики двух главных креативщиков "шпор" со своими задачами не справились. На последнюю четверть матча Почеттино выпустил обоих игроков и, несмотря на то, что они находились не в лучшей форме, атака "Тоттенхэма" заметно изменилась.Хозяева начали более уверенно преодолевать опорную зону "Манчестера" и смелее распоряжаться внутри штрафной. Главный момент - передача Алли под удар мертвого Ламелы, зарядившего много выше ворот. Благодаря этому моменту Лондон, уступающий во всех компонентах игры "Манчестеру", мог заработать одно очко.В игре против "Тоттенхэма" у гостей получалось более-менее все. Иногда - довольно легко. Но это, правда, касательно первого тайма. Далее по игре "МС" все равно имел моменты, но доставались команде Гвардиолы они не так легко.Но свои возможности "Манчестер", что удивительно с таким подбором мастеров, просто не мог. То игроки мешали друг другу, то в последний момент проскальзывала какая-то глупая ошибка, портившая почти разыгранную комбинацию. Так или иначе, легко атакующий "Манчестер", не испытывающий во время продвижения к чужой штрафной практически никаких трудностей, заканчивал игру на валидоле - вместо того, чтобы оформить три забитых ещё до перерыва.