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"Манчестер Сити" возвращается на первое место. Они были намного лучше "Тоттенхэма"
В центральном туре английской премьер-лиги между собой встречались преследователи лидирующего на момент вчерашнего вечера "Ливерпуля" - действующий чемпион "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". По итогам встречи "горожане" вернулись на самое почетное место в таблице. О том, как побеждала команда Гвардиолы.
До начала игры, если судить по турнирной таблице, существенного преимущества ни одной из команд отдавать не следовало. Естественно, фаворитом оставался "МС" - они действующие чемпионы и они куда более круто укомплектованы, - но по чемпионату представители Лондона и Манчестер шли примерно одинаково. "Тоттенхэм" отставал всего лишь на два очка, что гарантировало надежды поклонникам "шпор" и ожидание интриги от нейтральных зрителей.
Но последнего не случилось. Даже несмотря на то, что итоговый счет оказался минимальным.
"МС" не заметил агрессивного прессинга
"Тоттенхэм" попытался обратить страстное желание соперника играть с мячом против него же. Здесь не было и нет особых секретов - надо всего лишь заставлять соперника нервничать. Собственно, и основной путь к этому всем прекрасно известно - пресс. Хозяева матча пытались захлестывать защитников и опорников "МС", чтобы не дать им достаточного времени на принятие решений и подготовку. Не получилось.
Эту "первую волну" гости легко преодолевали - в основном сваливались на фланги. В результате перед разбегающимися игроками Гвардиолы оказывалось просторная середина поля. После того, как на старте игры "Манчестер" проворачивал одно и то же раз за разом, "шпоры" были вынуждены вести себя скромнее.
"Тоттенхэм" подарил сопернику очень легкий гол
"Манчестер" имел достаточно стопроцентных моментов на протяжении всего матча, но забили "горожане" только один. И этот единственный мяч, случившийся в самом начале, получился очень обидным для лондонцев - обидным, потому что оформлен он был чрезвычайно просто.
В первой четверти матча игру активно брал на себя Стерлинг, на левом фланге противостоящий Кирану Трипье. В одной из первых своих атак он воспользовался тем, что его французский противник дурно принял мяч, подхватил его и уже от лицевой выкатил на Мареза - того почему-то никто толком и не держал.
Тот самый прессинг в данном случае не сработал потому, что передачу на отрывавшегося Стерлинга делали не защитники, а голкипер Эдерсон.
Лондону приходилось упрощать игру
Если вы еще не видели поле на "Уэмбли", то поспешу вас изумить.
Нет, дело не в том, что в Лондон пригласили на работу наших самарских агрономов (уважаемые хранители волжских футбольных полей, это всего лишь шутка). Просто на "Уэмбли" не так давно играли в американский футбол.
Было опасение, что такое качество скажется на уровне игры (особенно в исполнении "Манчестера"), но этого не произошло. Только вот "Тоттенхэм", который изначально старался довольно много действовать низом и играть быстро, в касание, не боясь сложных элементов, созидал все проще. Три главных момента Лондона до перерыва - индивидуальные ошибки игроков обороны "Манчестера" (Лапорте и дважды Менди). Обострять у Лондона самим не получалось совсем.
Когда Эриксен и Алли вышли на поле, ситуация изменилась, но было поздно
Сменщики двух главных креативщиков "шпор" со своими задачами не справились. На последнюю четверть матча Почеттино выпустил обоих игроков и, несмотря на то, что они находились не в лучшей форме, атака "Тоттенхэма" заметно изменилась.
Хозяева начали более уверенно преодолевать опорную зону "Манчестера" и смелее распоряжаться внутри штрафной. Главный момент - передача Алли под удар мертвого Ламелы, зарядившего много выше ворот. Благодаря этому моменту Лондон, уступающий во всех компонентах игры "Манчестеру", мог заработать одно очко.
Главная проблема "МС" - реализация
В игре против "Тоттенхэма" у гостей получалось более-менее все. Иногда - довольно легко. Но это, правда, касательно первого тайма. Далее по игре "МС" все равно имел моменты, но доставались команде Гвардиолы они не так легко.
Но свои возможности "Манчестер", что удивительно с таким подбором мастеров, просто не мог. То игроки мешали друг другу, то в последний момент проскальзывала какая-то глупая ошибка, портившая почти разыгранную комбинацию. Так или иначе, легко атакующий "Манчестер", не испытывающий во время продвижения к чужой штрафной практически никаких трудностей, заканчивал игру на валидоле - вместо того, чтобы оформить три забитых ещё до перерыва.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
До начала игры, если судить по турнирной таблице, существенного преимущества ни одной из команд отдавать не следовало. Естественно, фаворитом оставался "МС" - они действующие чемпионы и они куда более круто укомплектованы, - но по чемпионату представители Лондона и Манчестер шли примерно одинаково. "Тоттенхэм" отставал всего лишь на два очка, что гарантировало надежды поклонникам "шпор" и ожидание интриги от нейтральных зрителей.
Но последнего не случилось. Даже несмотря на то, что итоговый счет оказался минимальным.
"МС" не заметил агрессивного прессинга
"Тоттенхэм" попытался обратить страстное желание соперника играть с мячом против него же. Здесь не было и нет особых секретов - надо всего лишь заставлять соперника нервничать. Собственно, и основной путь к этому всем прекрасно известно - пресс. Хозяева матча пытались захлестывать защитников и опорников "МС", чтобы не дать им достаточного времени на принятие решений и подготовку. Не получилось.
Эту "первую волну" гости легко преодолевали - в основном сваливались на фланги. В результате перед разбегающимися игроками Гвардиолы оказывалось просторная середина поля. После того, как на старте игры "Манчестер" проворачивал одно и то же раз за разом, "шпоры" были вынуждены вести себя скромнее.
"Тоттенхэм" подарил сопернику очень легкий гол
"Манчестер" имел достаточно стопроцентных моментов на протяжении всего матча, но забили "горожане" только один. И этот единственный мяч, случившийся в самом начале, получился очень обидным для лондонцев - обидным, потому что оформлен он был чрезвычайно просто.
В первой четверти матча игру активно брал на себя Стерлинг, на левом фланге противостоящий Кирану Трипье. В одной из первых своих атак он воспользовался тем, что его французский противник дурно принял мяч, подхватил его и уже от лицевой выкатил на Мареза - того почему-то никто толком и не держал.
Тот самый прессинг в данном случае не сработал потому, что передачу на отрывавшегося Стерлинга делали не защитники, а голкипер Эдерсон.
Лондону приходилось упрощать игру
Если вы еще не видели поле на "Уэмбли", то поспешу вас изумить.
позорище! нет чтобы поменяться кругами и сыграть в Тюмени!) pic.twitter.com/5JVwGV9Qzz— ZhuraWell (@TimZhur) October 29, 2018
Нет, дело не в том, что в Лондон пригласили на работу наших самарских агрономов (уважаемые хранители волжских футбольных полей, это всего лишь шутка). Просто на "Уэмбли" не так давно играли в американский футбол.
Было опасение, что такое качество скажется на уровне игры (особенно в исполнении "Манчестера"), но этого не произошло. Только вот "Тоттенхэм", который изначально старался довольно много действовать низом и играть быстро, в касание, не боясь сложных элементов, созидал все проще. Три главных момента Лондона до перерыва - индивидуальные ошибки игроков обороны "Манчестера" (Лапорте и дважды Менди). Обострять у Лондона самим не получалось совсем.
Когда Эриксен и Алли вышли на поле, ситуация изменилась, но было поздно
Сменщики двух главных креативщиков "шпор" со своими задачами не справились. На последнюю четверть матча Почеттино выпустил обоих игроков и, несмотря на то, что они находились не в лучшей форме, атака "Тоттенхэма" заметно изменилась.
Хозяева начали более уверенно преодолевать опорную зону "Манчестера" и смелее распоряжаться внутри штрафной. Главный момент - передача Алли под удар мертвого Ламелы, зарядившего много выше ворот. Благодаря этому моменту Лондон, уступающий во всех компонентах игры "Манчестеру", мог заработать одно очко.
Главная проблема "МС" - реализация
В игре против "Тоттенхэма" у гостей получалось более-менее все. Иногда - довольно легко. Но это, правда, касательно первого тайма. Далее по игре "МС" все равно имел моменты, но доставались команде Гвардиолы они не так легко.
Но свои возможности "Манчестер", что удивительно с таким подбором мастеров, просто не мог. То игроки мешали друг другу, то в последний момент проскальзывала какая-то глупая ошибка, портившая почти разыгранную комбинацию. Так или иначе, легко атакующий "Манчестер", не испытывающий во время продвижения к чужой штрафной практически никаких трудностей, заканчивал игру на валидоле - вместо того, чтобы оформить три забитых ещё до перерыва.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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