Показ чемпионата Италии сняли с российского эфира

Матч 11-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Эмполи", который состоится сегодня, не будет показан в эфире "Матча", как и остальные.Трансляций не будет и от канала "Телеспорт Медиа" – "Сила": об этом в группе канала в "ВК" сообщил генеральный продюсер компании Илья Рустамов.Все дело в спонсоре Серии А одной букмекерской компании. В России у нее нет лицензии Федеральной налоговой службы РФ (регулятор индустрии ставок на спорт в России) и не подключена к ЦУПИС. Таким образом эта контора, по сути, является нелегальной на территории РФ.Пока неизвестно, как долго продлится отсутствие показа матчей Серии А. "Матчу" и "Силе" придётся либо подчиниться закону, либо нанять специальный штат людей, чтобы в прямом эфире закрывать логотип с графикой. Пока же официальных сообщений о прекращении показа Серии А от каналов не поступало.