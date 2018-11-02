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Показ чемпионата Италии сняли с российского эфира

Матч 11-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Эмполи", который состоится сегодня, не будет показан в эфире "Матча", как и остальные.

Трансляций не будет и от канала "Телеспорт Медиа" – "Сила": об этом в группе канала в "ВК" сообщил генеральный продюсер компании Илья Рустамов.

Все дело в спонсоре Серии А одной букмекерской компании. В России у нее нет лицензии Федеральной налоговой службы РФ (регулятор индустрии ставок на спорт в России) и не подключена к ЦУПИС. Таким образом эта контора, по сути, является нелегальной на территории РФ.

Пока неизвестно, как долго продлится отсутствие показа матчей Серии А. "Матчу" и "Силе" придётся либо подчиниться закону, либо нанять специальный штат людей, чтобы в прямом эфире закрывать логотип с графикой. Пока же официальных сообщений о прекращении показа Серии А от каналов не поступало.
Сегодня, 17:23
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#8  sssh53  Москва (Сегодня, 19:01)
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online

А её кто-то смотрит?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 18:52)
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Я уж думал Каррера флешку с кодами увез.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 18:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скучная лига по сравнению с АПЛ и правильно сняли, на сэкономленые денежки показывайте дерби в РПЛ.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Скоро и наш чемпионат на федеральном канале можем не увидеть, ну разве команд местах с 10 по 16 будут транслировать.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Тьфу, блин! rage
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 17:41)
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Мудачьё
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 17:40)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
убогий чемпионат
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  Egoist  Краснодар (Сегодня, 17:26)
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«Зенит»
маразм
Регистрация: 8.10.2015 [жалоба]
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