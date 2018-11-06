Легенда "Барселоны" и сборной Бразилии близок к банкротству

Бразильская пресса сообщает, что на счетах бывшего нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо обнаружено всего 6 евро.Три года назад Роналдинью был оштрафован на 187 тыс. евро за нанесение экологического ущерба природе. Бывший футболист "Барселоны" построил склад и рыболовную платформу в запрещенном месте. 38-летний бразилец не оплатил штраф, а теперь сумма выросла до 2 млн евро.Недавно суд принял решение изъять у бразильца паспорт, а также изучить содержание его счетов, обнаружив там всего 6 евро.