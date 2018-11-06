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Легенда "Барселоны" и сборной Бразилии близок к банкротству

Бразильская пресса сообщает, что на счетах бывшего нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо обнаружено всего 6 евро.

Три года назад Роналдинью был оштрафован на 187 тыс. евро за нанесение экологического ущерба природе. Бывший футболист "Барселоны" построил склад и рыболовную платформу в запрещенном месте. 38-летний бразилец не оплатил штраф, а теперь сумма выросла до 2 млн евро.

Недавно суд принял решение изъять у бразильца паспорт, а также изучить содержание его счетов, обнаружив там всего 6 евро.

Football Italia
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 15:44
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(3)
#5  Роман Жодостов   (Сегодня, 18:12)
  • -1
  •  (1)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
Регистрация: 6.11.2018 [жалоба]
#4  Saveger  СПб (Сегодня, 17:12)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
российское гражданство этому господину


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#3  Schweinsteiger   (Сегодня, 16:25)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
тут главное успеть всё балол вывести и съепать в грозный на пмж, ахах))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#2  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ну если реально паспорт изъяли... То конечно засада... Но исходя из того, что его визит на Чемпионат мира был не бесплатный - значит денюжки под подушкой)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#1  Daniel Amokachi   (Сегодня, 16:00)
  • +3
  •  (3)

Грамотно, Рон!))) Брависсимо)))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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