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Дидье Дрогба завершил карьеру, проиграв в финале Кубка ЮСЛ

Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба сыграл последний матч в карьере.

40-летний ивуариец в составе "Финикс Райзинг" проиграл в финале Кубка ЮСЛ "Луисвилл Сити" (0:1).

Дрогба выиграл за свою карьеру 14 трофеев, выступая за "Марсель" и "Челси". Он также играл за "Ле-Ман", "Генгам", "Галатасарай", "Шанхай Шеньхуа" и "Монреаль Импэкт".

За сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год он провел 104 матча и забил 65 голов.
Теги: Дрогба
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