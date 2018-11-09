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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Дидье Дрогба завершил карьеру, проиграв в финале Кубка ЮСЛ
Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба сыграл последний матч в карьере.
40-летний ивуариец в составе "Финикс Райзинг" проиграл в финале Кубка ЮСЛ "Луисвилл Сити" (0:1).
Дрогба выиграл за свою карьеру 14 трофеев, выступая за "Марсель" и "Челси". Он также играл за "Ле-Ман", "Генгам", "Галатасарай", "Шанхай Шеньхуа" и "Монреаль Импэкт".
За сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год он провел 104 матча и забил 65 голов.
40-летний ивуариец в составе "Финикс Райзинг" проиграл в финале Кубка ЮСЛ "Луисвилл Сити" (0:1).
Дрогба выиграл за свою карьеру 14 трофеев, выступая за "Марсель" и "Челси". Он также играл за "Ле-Ман", "Генгам", "Галатасарай", "Шанхай Шеньхуа" и "Монреаль Импэкт".
За сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год он провел 104 матча и забил 65 голов.
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