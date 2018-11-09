Дидье Дрогба завершил карьеру, проиграв в финале Кубка ЮСЛ

Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба сыграл последний матч в карьере.40-летний ивуариец в составе "Финикс Райзинг" проиграл в финале Кубка ЮСЛ "Луисвилл Сити" (0:1).Дрогба выиграл за свою карьеру 14 трофеев, выступая за "Марсель" и "Челси". Он также играл за "Ле-Ман", "Генгам", "Галатасарай", "Шанхай Шеньхуа" и "Монреаль Импэкт".За сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год он провел 104 матча и забил 65 голов.