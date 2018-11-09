Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Лукас Билья выбыл из строя на длительный срок

Полузащитник "Милана" Лукас Билья не поможет команде в ближайшее время.

По информации пресс-службы клуба, 32-летний аргентинец успешно прооперирован в Финляндии после травмы, полученной в среду во время тренировки.

По прогнозам врачей восстановление займет около четырех месяцев.
Теги: Милан Билья
Сегодня, 12:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.