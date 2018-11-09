Дмитрий Рыболовлев проигнорирует подписку о невыезде и вернется в Москву

Владелец французского "Монако" Дмитрий Рыболовлев, который обвиняется в коррупции и оказании влияния на должностных лиц, намерен прилететь в Москву 10 ноября.По данным источника, российский миллиардер вернется в Москву, несмотря на то, что ему запретили покидать территорию княжества, обязав регулярно отмечаться в полиции.Однако он был выпущен на свободу на территории Монако под юридическим контролем.