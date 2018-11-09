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Дмитрий Рыболовлев проигнорирует подписку о невыезде и вернется в Москву

Владелец французского "Монако" Дмитрий Рыболовлев, который обвиняется в коррупции и оказании влияния на должностных лиц, намерен прилететь в Москву 10 ноября.

По данным источника, российский миллиардер вернется в Москву, несмотря на то, что ему запретили покидать территорию княжества, обязав регулярно отмечаться в полиции.

Однако он был выпущен на свободу на территории Монако под юридическим контролем.

"Новая газета"
Теги: Рыболовлев Монако
Вчера, 23:57
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(2)
#4  Mahoylich  Москва (Сегодня, 01:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дядя Вова, давно еще предлагал, '' Вернитесь и я все прощу''


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#3  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
главное чтоб капитал вывез, а так Родина отмажет если что
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
А в Москве ему не захотят задать несколько вопросов профильные организации?
Налоговики там, следователи или он по-хитрому, инкогнито.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:22)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это кому же это он открылся? Кому неосторожно доверил план побега из-под стражи?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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