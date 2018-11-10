Нойер считает, что не фолил на Ройсе в эпизоде с пенальти

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал поражение мюнхенцев от дортмундской "Боруссии" (2:3) в матче 11-го тура Бундеслиги, а также выразил мнение, что судья матча не должен был назначать в его ворота пенальти на 48-й минуте игры, когда Нойер и Марко Ройс столкнулись в штрафной красных."У нас были проблемы, когда "Боруссия" контратаковала, а их игроки могли действовать за линией нашей обороны. В таких случаях тяжело им противостоять.Пенальти? Я полностью убрал руки… Мяч не был в пределах досягаемости их игрока. Я уходил от столкновения, а он (Марко Ройс) ударил меня ногой в живот", — цитирует Нойера dw.com.