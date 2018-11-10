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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Нойер считает, что не фолил на Ройсе в эпизоде с пенальти
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал поражение мюнхенцев от дортмундской "Боруссии" (2:3) в матче 11-го тура Бундеслиги, а также выразил мнение, что судья матча не должен был назначать в его ворота пенальти на 48-й минуте игры, когда Нойер и Марко Ройс столкнулись в штрафной красных.
"У нас были проблемы, когда "Боруссия" контратаковала, а их игроки могли действовать за линией нашей обороны. В таких случаях тяжело им противостоять.
Пенальти? Я полностью убрал руки… Мяч не был в пределах досягаемости их игрока. Я уходил от столкновения, а он (Марко Ройс) ударил меня ногой в живот", — цитирует Нойера dw.com.
"У нас были проблемы, когда "Боруссия" контратаковала, а их игроки могли действовать за линией нашей обороны. В таких случаях тяжело им противостоять.
Пенальти? Я полностью убрал руки… Мяч не был в пределах досягаемости их игрока. Я уходил от столкновения, а он (Марко Ройс) ударил меня ногой в живот", — цитирует Нойера dw.com.
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