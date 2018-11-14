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Марадона: Гвардиола не придумывал ничего нового - он украл тики-таку у Кройфа

Легендарный футболист Диего Марадона считает, что Жозе Моуринью как тренер превосходит Хосепа Гвардиолу.

"Моуринью намного лучше Пепа. Гвардиоле надо отдать должное за то, как он использовал толчок, который ему придал Йохан Кройф. Я много раз говорил, что Пеп не изобрел ничего нового - он лишь украл тики-таку у Кройфа", - сказал Марадона.

Marca
Теги: Марадона Гвардиола Кройф
Сегодня, 11:06
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#4  safonas   (Сегодня, 12:40)
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украсьть мало, нужно уметь еще воспользоваться!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:37)
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  •  (3)

Он украл звучит то как !?бред
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:20)
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
А почему украл? Просто выучить уроки своего наставника, а потом воплощать их в жизнь является воровством? Диего Армандо, у вас опять проблемы с психологической абстиненцией, или наоборот, никакой пока абстиненции, всё ништяк?

Цитата: GS
Багаж Аленичева шагает по планете!!!

Это точно: при чём тут какой-то Кройф с Гвардьолой?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  GS  Москва (Сегодня, 12:15)
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  •  (3)

Багаж Аленичева шагает по планете!!!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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