Марадона: Гвардиола не придумывал ничего нового - он украл тики-таку у Кройфа

Легендарный футболист Диего Марадона считает, что Жозе Моуринью как тренер превосходит Хосепа Гвардиолу."Моуринью намного лучше Пепа. Гвардиоле надо отдать должное за то, как он использовал толчок, который ему придал Йохан Кройф. Я много раз говорил, что Пеп не изобрел ничего нового - он лишь украл тики-таку у Кройфа", - сказал Марадона.